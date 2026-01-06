Decorazioni sicure Alla pasticceria Nilo’s dopo Crans-Montana No a fontane scintillanti

A Crans-Montana, la tragedia del Capodanno ha evidenziato l’importanza di decorazioni sicure nei locali pubblici. Alla pasticceria Nilo’s, dopo l’incidente, si privilegiano soluzioni sobrie e affidabili, evitando fontane scintillanti e decorazioni rischiose. La sicurezza è fondamentale per garantire un ambiente sereno e responsabile, contribuendo a prevenire incidenti e a tutelare clienti e staff.

La tragedia di Crans Montana che ha trasformato una notte di festa, il Capodanno, in una delle pagine di cronaca nera e di dolore molto difficile da dimenticare, ha messo in primo piano il tema della sicurezza e dell'affidabilità con cui è necessario gestire i locali. E così una dimostrazione di serietà e di attenzione nei confronti dei clienti arriva da una pasticceria storica di Viareggio: la pasticeria Nilo's davanti alla pineta che ha deciso di non vendere mai più le fontane scintillanti con le quali per anni, il locale il prossimo 8 marzo festeggerà 40 anni della gestione di Rossano Spadoni, ha decorato le torte di compleanno dei propri clienti.

