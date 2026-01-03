Crans-Montana i vigili del fuoco sulle regole in Italia | Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi

Dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera, i vigili del fuoco di Crans-Montana ribadiscono l'importanza di rispettare le norme di sicurezza, anche in ambienti chiusi. Eros Maninno, capo dei vigili del fuoco, sottolinea che l'attenzione alle regole non deve essere solo una questione di controlli, ma un impegno costante per garantire la sicurezza di tutti. Un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva.

