Crans-Montana i vigili del fuoco sulle regole in Italia | Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi

Dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera, i vigili del fuoco italiani sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Eros Maninno, responsabile dei vigili del fuoco, invita a evitare accensioni di candele scintillanti in ambienti chiusi, ribadendo che la sicurezza deve essere una priorità quotidiana, indipendentemente dai controlli. Un monito semplice e chiaro per prevenire incidenti e garantire la tutela di tutti.

Dopo la strage di Capodanno in Svizzera parla a Fanpage.it il capo dei vigili del fuoco, Eros Maninno: "Bisogna rispettare sempre le norme, non solo in vista dei controlli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: bilancio terribile. Arriva la conferme sulle cause: “Fuoco partito dalle candele sulle bottiglie di champagne”

Leggi anche: Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, Moreschi (Vigili fuoco): Che cos'è il flashover e come si propaga; Le notizie sulla strage di Crans-Montana; Strage Crans-Montana, gravi irregolarità dietro all'incendio? Cosa dicono gli esperti; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi».

Crans-Montana, direttore prevenzione Vigili Fuoco: "Tragedie così risultato di gravi irregolarità" - Vigili del fuoco: ''In Italia incidente tanto grave incompatibile se norme rispettate, locali sottoposti a regole sicurezza rigorose' ... adnkronos.com