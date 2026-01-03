Crans-Montana i vigili del fuoco sulle regole in Italia | Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi
Dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera, i vigili del fuoco italiani sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Eros Maninno, responsabile dei vigili del fuoco, invita a evitare accensioni di candele scintillanti in ambienti chiusi, ribadendo che la sicurezza deve essere una priorità quotidiana, indipendentemente dai controlli. Un monito semplice e chiaro per prevenire incidenti e garantire la tutela di tutti.
Dopo la strage di Capodanno in Svizzera parla a Fanpage.it il capo dei vigili del fuoco, Eros Maninno: "Bisogna rispettare sempre le norme, non solo in vista dei controlli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
