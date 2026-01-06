Dalla tuta di Nicolás Maduro al maglione di Luigi Mangione | perché i vestiti dei protagonisti della cronaca vanno a ruba?
I capi d’abbigliamento indossati dai protagonisti della cronaca spesso attirano l’attenzione e, talvolta, finiscono esauriti. Dalla tuta di Nicolás Maduro al maglione di Luigi Mangione, i vestiti indossati da figure pubbliche o coinvolte in eventi mediatici suscitano curiosità e domanda. Questo fenomeno riflette l’interesse del pubblico verso i dettagli della vita dei personaggi pubblici e il potere simbolico dei loro abiti.
È bastato poco perché la tuta Nike indossata dal presidente venezuelano durante la sua cattura diventasse sold out. Un fenomeno già visto con gli abiti indossati, per esempio, dal presunto killer Luigi Mangione. Come mai siamo così ossessionati da questi capi? Non è solo viralità o fascinazione per il male, ma qualcosa di più profondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Una fotografia di Nicolas Maduro sulla nave Usa Iwo Jima è stata pubblicata da Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente venezuelano appare in primo piano: con una mano regge una bottiglia di plastica senza tappo, indossa delle cuffie e una tuta grig - facebook.com facebook
