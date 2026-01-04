nicolas maduro in carcere con el chapo luigi mangione e ghislaine maxwell per lui iniziale isolamento

Nicolas Maduro si trova attualmente in isolamento nelle celle, accusato di narcotraffico. Tra i detenuti potrebbe condividere lo spazio con figure di rilievo come El Chapo, e altri noti criminali come Luigi Mangione e Ghislaine Maxwell. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle implicazioni delle sue possibili interazioni con leader dei cartelli e figure di spicco del mondo criminale.

Accusato di essere un narcotrafficante, tra le celle potrebbe incrociare il boss dei cartelli messicani. Il Metropolitan detention center di Brooklyn è il carcere federale in cui è stato condotto il presidente venezuelano Nicolás Maduro, in attesa del processo dopo la cattura da parte degli Stati Uniti. La struttura, secondo quanto riferiscono le agenzie, è destinata a ospitare anche la moglie Cilia Flores fino alla comparizione davanti a un giudice per rispondere delle accuse, tra cui quella di narcoterrorismo. Ex funzionari del Bureau of prisons, agenzia che si occupa della gestione del sistema carcerario federale, confermano che l’istituto ha “sostanziale esperienza” con imputati di alto profilo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

