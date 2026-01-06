Crystal Palace-Aston Villa mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Villans favoriti

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Crystal Palace e Aston Villa, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30. Si approfondiscono formazioni ufficiali, quote e pronostici, con i Villans favoriti. Dopo la recente sconfitta a St James’ Park, il Palace cerca punti per interrompere la serie negativa, mentre l’Aston Villa punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Con la sconfitta di domenica a St James’ Park, il Crystal Palace ha allungato la striscia di partite senza vittorie al considerevole numero di sette in tutte le competizioni, delle quali quattro perse al 90° e una ai calci di rigore contro l’Arsenal. Se aggiungiamo che il pari interno con i modesti finlandesi del KuPS . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

