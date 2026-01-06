Crystal Palace-Aston Villa mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Analisi e dettagli sulla partita Crystal Palace-Aston Villa, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30. Di seguito formazioni, quote e pronostici, con una panoramica sulla recente forma delle squadre. Dopo sette partite senza vittorie, il Crystal Palace cerca riscatto, mentre l’Aston Villa si prepara a una sfida importante in Premier League.
Con la sconfitta di domenica a St James’ Park, il Crystal Palace ha allungato la striscia di partite senza vittorie al considerevole numero di sette in tutte le competizioni, delle quali quattro perse al 90° e una ai calci di rigore contro l’Arsenal. Se aggiungiamo che il pari interno con i modesti finlandesi del KuPS . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
