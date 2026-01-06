Crystal Palace-Aston Villa mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Villans favoriti

Analisi e pronostici di Crystal Palace-Aston Villa, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30. Dopo sette partite senza vittorie e le recenti sconfitte, il Crystal Palace cerca riscatto contro un Aston Villa favorito, secondo le quote. In questa anteprima troverete formazioni, quote e previsioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sull'incontro.

Con la sconfitta di domenica a St James’ Park, il Crystal Palace ha allungato la striscia di partite senza vittorie al considerevole numero di sette in tutte le competizioni, delle quali quattro perse al 90° e una ai calci di rigore contro l’Arsenal. Se aggiungiamo che il pari interno con i modesti finlandesi del KuPS . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Crystal Palace-Aston Villa (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Villans favoriti Leggi anche: Crystal Palace-Aston Villa (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Aston Villa-Nottingham Forest (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Villans favoriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostico Crystal Palace - Aston Villa: analisi e probabili formazioni 07/01/2026 Premier League; Premier League: frena il Liverpool, il Sunderland ferma il Manchester City. Allunga l'Arsenal; Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW; Premier League. Stasera si apre la 21^ giornata con un anticipo, il programma completo. Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: una crisi senza fine - Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Crystal Palace vs Aston Villa – 7 Gennaio 2026 - Aston Villa, sfida di Premier League in programma il 7 Gennaio 2026 alle 20:30. news-sports.it

Crystal Palace-Aston Villa, dove vedere la semifinale di FA Cup in tv e streaming - 2025 ritorna con le semifinali, pronte ad offrire nuove emozioni agli appassionati di calcio inglese. tag24.it

Il grave infortunio di Joško Gvardiol, che si è fratturato la tibia, preoccupa Pep Guardiola. Il City, infatti, è interessato a Marc Guéhi Dopo essere stato a un passo dal Liverpool alla fine del mercato estivo, il classe 2000 è rimasto al Crystal Palace per un’altra s x.com

Nella 20ª giornata di Premier League, il Newcastle si impone per 2-0 contro un Crystal Palace senza troppe idee, grazie alle reti di Bruno Guimarães e di Thiaw, tornando così in top 10 https://www.ukcalcio.com/2026/01/premier-league-newcastle-inarrestabile - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.