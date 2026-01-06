Crevenna Borgo dei Presepi fino a 200 visitatori all’ora | presenze da tutto il Nord Italia
Crevenna Borgo dei Presepi, con una capacità di fino a 200 visitatori all’ora, attrae visitatori da tutto il Nord Italia. Dopo le festività natalizie, l’afflusso di pubblico rimane elevato, confermando l’interesse costante per questa tradizione. La struttura si prepara a concludere la stagione con numeri significativi, offrendo un’esperienza culturale e artistica apprezzata da molti.
Crevenna Borgo dei Presepi entra nella fase conclusiva forte di un’affluenza che, dopo le festività natalizie, continua a restare molto alta. Complice la pausa scolastica e lavorativa, gli allestimenti curati dagli Artigiani del Presepe sono diventati una meta privilegiata per le gite fuoriporta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
