di Claudio Roselli Verso il record assoluto di visitatori per la sesta edizione della Mostra di Arte Presepiale "Città", allestita nella chiesa dei Servi di Maria e nell’annesso convento, un tempo sede della scuola media "Luca Pacioli". Dal 6 dicembre, giorno dell’inaugurazione, a oggi sono state circa 12mila le persone che hanno varcato il portone della bella chiesa barocca del Borgo, che da sempre è sede dell’evento messo in piedi dall’ Accademia Enogastronomica della Valtiberina; ciò significa un incremento di ingressi pari a circa il 30% rispetto all’edizione del 2024, che già aveva totalizzato numeri molto importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Arte dei Presepi da record. Dodicimila visitatori alla mostra. Opere tradizionali e innovative

Leggi anche: Oltre dodicimila visitatori. Chiude la mostra di Boero

Leggi anche: Dal cantiere alla galleria d’arte, le opere materiche di Francesco Greco in mostra da Artètika

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’Arte dei Presepi da record. Dodicimila visitatori alla mostra. Opere tradizionali e innovative - C’è stato un incremento di ingressi pari a circa il 30 per cento rispetto all’edizione 2024. lanazione.it