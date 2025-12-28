L’Arte dei Presepi da record Dodicimila visitatori alla mostra Opere tradizionali e innovative
di Claudio Roselli Verso il record assoluto di visitatori per la sesta edizione della Mostra di Arte Presepiale "Città", allestita nella chiesa dei Servi di Maria e nell’annesso convento, un tempo sede della scuola media "Luca Pacioli". Dal 6 dicembre, giorno dell’inaugurazione, a oggi sono state circa 12mila le persone che hanno varcato il portone della bella chiesa barocca del Borgo, che da sempre è sede dell’evento messo in piedi dall’ Accademia Enogastronomica della Valtiberina; ciò significa un incremento di ingressi pari a circa il 30% rispetto all’edizione del 2024, che già aveva totalizzato numeri molto importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
