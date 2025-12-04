Le festività abbracciano il borgo medievale | tutto pronto per Portico il paese dei presepi
Durante il periodo natalizio il borgo medievale di Portico di Romagna torna con una delle sue più antiche tradizioni: "Portico, paese dei presepi". L'iniziativa da oltre cinquant'anni trasforma il centro storico in un grande presepe a cielo aperto grazie alla partecipazione della Pro loco e di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
ARTE - Palazzo Marino dedica la tradizionale mostra per le festività natalizie al capolavoro dei fratelli Crivelli - facebook.com Vai su Facebook
Festività e casa stanno bene nella stessa frase,perché non c’è nulla di più rassicurante del tepore familiare Cieli freddi e cuori al caldo Che sia un nido,una casa di legno o un palazzo,ci si trova sempre un caloroso abbraccio in cui restare e tornare N.Crisci @ Vai su X
Il borgo segreto sulle colline, un gioiello medievale che ti farà sognare a occhi aperti: un viaggio indimenticabile - Un viaggio indimenticabile, un borgo tra le colline rimasto intatto nei secoli: ti sembrerà di fare un viaggio nel Medioevo. Come scrive blitzquotidiano.it
In Umbria c’è un borgo medievale che in autunno diventa magico, lo conosci? - Tra i colli dell’Umbria, cuore verde d’Italia, c’è un borgo che in autunno regala il meglio di sé. Segnala blitzquotidiano.it
Certaldo, l’intimità di un borgo medievale - Città natale di Boccaccio, Certaldo è un borgo di mattoni rossi che conserva un fascino autentico. Scrive lanazione.it
Il borgo medievale di Castellarano diventa una galleria all’aperto - Dalla Cascina degli artisti di Collegara (San Damaso, Modena) a Casa Lazzarini, uno fra i più affascinanti edifici che compongono il borgo medievale di Castellarano. ilrestodelcarlino.it scrive
Oltre la Reggia c’è un borgo medievale segreto: l’abbazia di San Pietro ad Montes - Piedimonte di Casolla, storica frazione di Caserta, si prepara a vivere una nuova stagione di rinascita culturale e turistica. ilmessaggero.it scrive
Cavagliano: un borgo medievale abbandonato alle pendici del monte Calvana - Cavagliano è un borgo medievale abbandonato nella provincia di Prato, alle pendici del monte Calvana. Si legge su lanazione.it