Cremonese vs Cagliari diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Cremonese e Cagliari si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che desiderano rialzarsi dopo l’ultimo risultato e i sardi che puntano a consolidare la posizione in classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi vogliono reagire dopo la sconfitta beffa dell’ultimo turno, mentre i sardi cercano punti per allontanarsi dalla zona calda. Cremonese vs Cagliari si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi si presentano a questo appuntamento con il morale un pò basso, a causa della sconfitta in extremis subita a Firenze. Ecco perchè ora serve una scossa, evitando di perdere punti preziosi nei minuti finali. La classifica è ancora tranquilla con il tredicesimo posto a quota 21 punti, e un margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Cagliari, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lecce vs Roma, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Pisa vs Como, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, probabili formazioni diciannovesima giornata: chi gioca e chi no; CONSIGLI FANTACALCIO. 3 PORTIERI PER LA 19a GIORNATA: Provedel merita fiducia, Audero affidabile; CONSIGLI FANTACALCIO. 5 SCONSIGLIATI PER LA 19a GIORNATA: Sanabria non brilla, Leali da evitare; Pronostico Cremonese-Cagliari: 19ª Giornata Serie A 08.01.26. Pronostico Cremonese-Cagliari: non facciamoci male - Cagliari è una partita della diciannovesima giornata di Serie A: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Cremonese-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 19ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Giovedì Cremonese-Cagliari affidata a Bonacina, al Var Mazzoleni e Nasca - Sarà Kevin Bonacina a dirigere la gara dello stadio “Zini” di Cremona in programma giovedì alle 18. calciocasteddu.it

Cagliari Archiviata la sconfitta casalinga contro il Milan, i rossoblù vanno a caccia di riscatto contro la Cremonese dell'ex Davide Nicola: un risultato positivo rappresenterebbe uno step in più non solo in classifica per i ragazzi di Pisacane - facebook.com facebook

#SerieA || Cremonese-Cagliari, arbitra #Bonacina: diresse una vittoria contro i grigiorossi #cremonesecagliari x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.