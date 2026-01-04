Lecce vs Roma diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Lecce e Roma si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per le rispettive ambizioni. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro. Una partita da non perdere per gli appassionati di calcio italiano.
Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi puntano alla vittoria dopo l’ultimo ko, ma salentini sperano di fermare un’altra big. Lecce vs Roma si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini hanno come obiettivo la salvezza e sperano di centrare l’obiettivo, malgrado il margine sul terz’ultimo posto non è poi così marcato. La squadra di Di Francesco si è distinta vincendo scontri diretti contro Parma, Fiorentina e Pisa, per poi bloccare la Juventus sul proprio campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
