Crans-Montana | sindaco vieta spettacoli pirotecnici al chiuso

Il Comune di Crans-Montana ha deciso di vietare gli spettacoli pirotecnici al chiuso, in seguito all’incendio al bar Le Constellation che ha causato 40 vittime. La misura mira a prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici e privati del territorio. La decisione riflette l’attenzione dell’amministrazione verso la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme di sicurezza.

Gli spettacoli pirotecnici sono ora " vietati " negli spazi al chiuso del Comune di Crans-Montana, in Svizzera, in seguito al tragico incendio di capodanno al bar Le Constellation in cui sono morte 40 persone. Lo ha annunciato il sindaco, Nicolas Féraud.

Il sindaco di Crans ammette: "Al Constel nessun controllo negli ultimi sei anni. Non ci dimettiamo. Comune parte lesa" - In seguito alla tragedia, decise misure immediate: affidare a un’azienda esterna il controllo di tutti i 128 locali pubblici, includendo anche la verifica dei materiali; vietare qualsiasi tipo di piro ... ticinolibero.ch

Crans-Montana, il sindaco ammette: «Negli ultimi sei anni nessun controllo». Ma respinge l’ipotesi di dimissioni - Nella conferenza stampa di martedì mattina, il primo cittadino ha confermato i sospetti sull’assenza di controlli sulla sicurezza affermando che l’ultimo è stato nel 2019. editorialedomani.it

PROVARE COMPASSIONE Intorno alla dolorosissima storia di Crans-Montana non ci sono soltanto tanti adulti giudici, “Io non l’avrei mai mandato”, che sanno sempre cosa fare. C’è anche l’abbraccio dei genitori che hanno perso i figli, il loro consolarsi, il loro - facebook.com facebook

Il Comune di Crans-Montana ha ammesso di non aver effettuato ispezioni antincendio e di sicurezza presso il bar Le Constellation. Nel rogo del locale la notte di capodanno hanno perso la vita 40 persone x.com

