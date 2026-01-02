Crans Montana Sima | Vietare pirotecnici nei locali chiusi Ecco tutte le stragi del passato

L’incidente di Crans Montana, attribuito a un’esplosione di fuochi d’artificio in un locale chiuso, riaccende il dibattito sulla sicurezza. La Sima e il Green Building Council Italia sottolineano l’importanza di vietare i pirotecnici in ambienti chiusi, per prevenire tragedie simili. Un’attenzione che si rende necessaria alla luce di passato segnato da incidenti evitabili, evidenziando la priorità della prevenzione e della normativa efficace.

L'incidente di Crans Montana rappresenta l'ennesima tragedia evitabile. Lo affermano gli esperti della Sima, la Società italiana di medicina ambientale e il Green Building Council Italia, intervenendo sul disastro avvenuto in Svizzera la notte di Capodanno. Le prime ricostruzioni relative alla strage di Crans Montana parlano di una scena purtroppo familiare agli esperti di sicurezza: un locale sotterraneo affollatissimo, soffitti e rivestimenti in legno e materiali altamente combustibili, una scala stretta come unico collegamento con l'esterno. In questo contesto, una "fiamma di festa" - una candela o uno sparkler montato su una bottiglia di champagne - viene sollevata in alto, a pochi centimetri dal soffitto: bastano alcune scintille per innescare il materiale soprastante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

