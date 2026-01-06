Crans-Montana nessun controllo al locale dal 2020 | potevano starci solo 200 persone Il sindaco non si dimette

Dal 2020, a Crans-Montana, il locale Le Constellation poteva ospitare al massimo 200 persone, senza controlli ufficiali. Dopo l’incendio che ha causato oltre 40 vittime e 116 feriti, si apre un dibattito su responsabilità e misure di sicurezza. Mentre il sindaco non si dimette, l’incidente resta un grave episodio che solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sulla tutela dei cittadini.

Oltre 40 morti e 116 feriti. Numeri che pesano come macigni, a distanza di giorni dall'incendio nel bar Le Constellation, continuano a interrogare istituzioni e magistratura. A emergere ora, con chiarezza, è una grave falla nel sistema dei controlli: il locale devastato dalle fiamme non sarebbe stato sottoposto a ispezioni periodiche antincendio dal 2020 al 2025. Lo ha ammesso il Comune di Crans-Montana.

Il rogo a Crans-Montana, dal 2020 nessun controllo del locale - Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. ansa.it

Il sindaco di Crans ammette: "Al Constel nessun controllo negli ultimi sei anni. Non ci dimettiamo. Comune parte lesa" - In seguito alla tragedia, decise misure immediate: affidare a un’azienda esterna il controllo di tutti i 128 locali pubblici, includendo anche la verifica dei materiali; vietare qualsiasi tipo di piro ... ticinolibero.ch

"Non sapevamo che questi controlli non fossero svolti come avrebbero dovuto, ce ne rammarichiamo profondamente", ha detto il sindaco Nicolas Feraud. #CransMontana x.com

