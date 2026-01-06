Crans-Montana rilevate carenze in controlli bar Le Constellation
A cinque giorni dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, la municipalità ha riscontrato significative carenze nei controlli di sicurezza effettuati. L’accaduto, che ha provocato numerose vittime, solleva questioni sulla conformità delle verifiche periodiche degli esercizi pubblici nella zona. La situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio più rigoroso per garantire la sicurezza di locali e clienti.
(Adnkronos) – Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo l'esplosione di Capodanno
Leggi anche: Svizzera: Crans-Montana, tanta legna e una sola via fuga al bar Le Constellation
Crans-Montana, il comune ammette: carenze nei controlli periodici - A cinque giorni dalla tragedia la municipalità svizzera riconosce le mancate ispezioni antincendio nel bar Le Constellation nel periodo 2020- repubblica.it
Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation - Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei ... ilfattonisseno.it
Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it
Lutto nazionale in Italia per i ragazzi morti a Crans-Montana: Favorevoli o contrari - facebook.com facebook
Crans-Montana, indagini su materiali e uscite di sicurezza x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.