Crans-Montana rilevate carenze in controlli bar Le Constellation

A cinque giorni dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, la municipalità ha riscontrato significative carenze nei controlli di sicurezza effettuati. L’accaduto, che ha provocato numerose vittime, solleva questioni sulla conformità delle verifiche periodiche degli esercizi pubblici nella zona. La situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio più rigoroso per garantire la sicurezza di locali e clienti.

Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation - Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei ... ilfattonisseno.it

Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it

Crans-Montana, indagini su materiali e uscite di sicurezza x.com

