Crans-Montana rilevate carenze in controlli bar Le Constellation

A cinque giorni dall’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, la municipalità ha riscontrato significative carenze nei controlli di sicurezza effettuati. L’accaduto, che ha provocato numerose vittime, solleva questioni sulla conformità delle verifiche periodiche degli esercizi pubblici nella zona. La situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio più rigoroso per garantire la sicurezza di locali e clienti.

(Adnkronos) – Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

