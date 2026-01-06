Crans-Montana i gestori del Constellation | Devastati dalla tragedia non ci sottrarremo all’inchiesta

I gestori del Constellation di Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti, hanno rilasciato una dichiarazione dopo la tragedia che ha colpito la struttura. Indagati per omicidio colposo, hanno espresso il loro dispiacere e si sono detti disponibili a collaborare con le autorità, sottolineando l’importanza di un approfondimento per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiesto un’analisi accurata delle responsabilità.

Crans-Montana, parlano i gestori del bar: "Siamo devastati, non sfuggiremo alle responsabilità" - I coniugi Moretti: "I nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime. msn.com

Crans Montana, i gestori del Constellation volevano ampliare la capienza del locale eliminando un’altra uscita - La richiesta era stata presentata solo 12 giorni prima della tragedia ... ilfattoquotidiano.it

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, disinformazione, accuse e tanto nervosismo: l'aggressione ad alcuni inviati della Rai è inaccettabile, la Svizzera non deve cedere alle provocazioni x.com

Crans-Montana, il sindaco ammette i mancati controlli a Le Constellation ma non si dimette La tragedia dell'incendio costato la vita a più di 40 giovani, 116 sono stati i feriti, ha già prodotto alcuni divieti nella rinomasta stazione sciistica Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

