Crans-Montana i gestori del Constellation | Devastati dalla tragedia non ci sottrarremo all’inchiesta
I gestori del Constellation di Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti, hanno rilasciato una dichiarazione dopo la tragedia che ha colpito la struttura. Indagati per omicidio colposo, hanno espresso il loro dispiacere e si sono detti disponibili a collaborare con le autorità, sottolineando l’importanza di un approfondimento per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiesto un’analisi accurata delle responsabilità.
