Le Constellation i proprietari Jacques e Jessica Moretti | Devastati e sopraffatti dal dolore non ci sottrarremo all' inchiesta Tutte le loro parole

I proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti, hanno espresso il loro profondo dolore per la tragedia avvenuta la notte di Capodanno, in cui 40 persone hanno perso la vita in un incendio. Hanno inoltre dichiarato di non sottrarsi all’inchiesta, assumendosi la responsabilità di collaborare pienamente alle indagini per fare luce sulle cause dell’accaduto.

I proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana dove 40 persone sono morte in un incendio la notte di Capodanno hanno dichiarato di essere «devastati e sopraffatti dal dolore»,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Le Constellation, i proprietari Jacques e Jessica Moretti: «Devastati e sopraffatti dal dolore, non ci sottrarremo all'inchiesta». Tutte le loro parole Leggi anche: «Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020». Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation ora indagati (lei figlia d'un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni»; Chi sono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del bar di Crans-Montana. Interrogati dagli investigatori: …; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Jacques e Jessica Moretti, i gestori del Constellation: “In 10 anni tre controlli, tutto a norma”. Le Constellation, i proprietari Jacques e Jessica Moretti: «Devastati e sopraffatti dal dolore, non ci sottrarremo all'inchiesta». Tutte - I proprietari del bar Le Constellation di Crans Montana dove 40 persone sono morte in un incendio la notte di Capodanno hanno dichiarato di ... msn.com

Chi sono i proprietari del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti: dove sono ora i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com

Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it

Il nervosismo nell'entourage dei proprietari del Le Constellation - facebook.com facebook

Crans-Montana, aggredita troupe della Rai: «Una persona vicina ai proprietari di Le Constellation ci ha colpiti» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.