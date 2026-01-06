Crans-Montana i gestori del Constellation | Devastati dalla tragedia non ci sottrarremo all'inchiesta

Jessica e Jacques Moretti, gestori del Constellation a Crans-Montana, hanno annunciato di voler collaborare con le autorità, dopo essere stati indagati per omicidio colposo in seguito alla tragedia avvenuta nella località svizzera. I due hanno rotto il silenzio, esprimendo il loro dispiacere e la volontà di contribuire alle indagini. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli operatori del settore.

Jessica e Jacques Moretti, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana. I proprietari del Constellation hanno espresso "cordoglio per le vittime e piena fiducia negli inquirenti".

Crans Montana, i gestori del Constellation volevano ampliare la capienza del locale eliminando un’altra uscita - La richiesta era stata presentata solo 12 giorni prima della tragedia ... ilfattoquotidiano.it

Gestori del Constellation, 'siamo devastati, non ci sottrarremo' - Così, in una nota diffusa dalla testata Rts, i coniugi Moretti, gestori del Constellation, il bar di Crans- msn.com

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, disinformazione, accuse e tanto nervosismo: l'aggressione ad alcuni inviati della Rai è inaccettabile, la Svizzera non deve cedere alle provocazioni x.com

Crans-Montana, il sindaco ammette i mancati controlli a Le Constellation ma non si dimette La tragedia dell'incendio costato la vita a più di 40 giovani, 116 sono stati i feriti, ha già prodotto alcuni divieti nella rinomasta stazione sciistica Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

