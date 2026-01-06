Crans-Montana bar del rogo allargato senza autorizzazione

Il 19 dicembre, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellations a Crans-Montana, ha depositato una richiesta al Comune per ampliare la veranda e chiudere una porta. Recentemente, si è verificato un incidente legato all’allargamento non autorizzato di un bar nel centro di Crans-Montana, evidenziando questioni di conformità e regolamentazione edilizia nella zona.

Il 19 dicembre, il proprietario del bar Le Constellations di Crans-Montana, Jacques Moretti, aveva presentato una richiesta al Comune per ingrandire la veranda e chiudere una porta. Dodici giorni dopo, si è verificato un incidente. Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost»; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall'incendio di Capodanno; Identificata la quarta vittima italiana di Crans-Montana. Nel rogo raggiunti i 500 gradi: gestori del bar indagati per omicidio. Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale - Tra i feriti dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation 68 svizzeri (21 donne e 47 uomini), 21 francesi e 10 italiani.

Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane - Le salme di cinque dei sei adolescenti italiani morti nell’incendio del bar di Crans- tg24.sky.it

Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime - In una nota Palazzo Chigi precisa che gli italiani dispersi sono sei, mentre non sono ancora noti i dati sui deceduti. ilsole24ore.com

Ultim'ora Una troupe della Rai è stata aggredita mentre lavorava a un approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana. Il giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pre - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

