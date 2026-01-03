crans montana i gestori del bar del rogo indagati per omicidio e incendio

La Procura svizzera ha avviato un’indagine nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolti nell’incendio del capodanno scorso. L’incidente, che ha causato la morte di oltre 40 persone e il ferimento di molte altre, ha suscitato grande attenzione. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità legate alla gestione del locale e alle circostanze dell’incidente.

La Procura svizzera ha aperto un'indagine penale nei confronti dei gestori del bar Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti a Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio in cui sono morte più 40 persone e un centinaio sono rimaste ferite. Una nota della procura precisa che i primi riscontri dell'indagine in relazione al rogo hanno portato all'apertura di un'indagine penale nei confronti dei due gestori che "sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo". Jacques Moretti è nato in Corsica, la moglie Jessica in Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

