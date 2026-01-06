Crans-Montana 2026 Le Constellation | tragedia sfiorata per il figlio di Al Bano

A Crans-Montana, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno 2026, si è evitata una tragedia per il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso. Una decisione presa all’ultimo momento ha impedito al giovane di trovarsi nel locale colpito da un incendio, che ha causato la perdita di numerose vite. Questa vicenda evidenzia come scelte improvvise possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Una tragedia evitata per una decisione presa all’ultimo momento. Il figlio più giovane di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe potuto trovarsi a Crans Montana la notte di Capodanno, proprio nel locale devastato dall’incendio che ha causato la morte di decine di giovani. A raccontarlo è stata la stessa Loredana Lecciso, che in una recente intervista ha ripercorso i giorni successivi alla tragedia, spiegando come un cambio di programma abbia evitato che il figlio, conosciuto come Bido, si trovasse nel bar Le Constellation quella sera. Leggi anche: Domenica In, malore per Loredana Lecciso alla stazione: cosa è successo Il legame con Crans-Montana e il locale dell’incendio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

