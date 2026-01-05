Crans-Montana i gestori di Le Constellation? Il folle piano prima della tragedia

Crans-Montana, i gestori di Le Constellation, Jessica e Jacques Moretti, avevano in programma un ampliamento del locale prima della tragedia che ha causato numerose vittime. Un progetto che avrebbe aumentato la capienza, ma che, in seguito agli eventi tragici, solleva molte domande sulla sicurezza e sulle decisioni prese. Un approfondimento sulle circostanze e sulle scelte che hanno preceduto questa tragica tragedia.

Assurdo pensarlo, ma poteva andare molto peggio. Jessica e Jacques Moretti, i gestori di Le Constellation - il locale dove si è consumata la tragedia dopo hanno perso la vita decine di persone -, volevano ampliare la capienza del locale. La coppia aveva inoltrato la richiesta di permesso per ingrandire la veranda coperta alla fine dello scorso anni. Ma, come riporta la Radiotelevisione svizzer Romanda RTS, il piano prevedeva anche la soppressione di una porta. Un mese prima della tragedia di Capodanno, il gestore del bar Le Constellation ha presentato una domanda di autorizzazione edilizia per il locale "per ampliare la veranda coperta al fine di accogliere ancora più clienti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, i gestori di Le Constellation? Il folle piano prima della tragedia Leggi anche: Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il piano interrato e la terrazza panoramica riscaldata Leggi anche: Crans-Montana, i gestori di Le Constellation iscritti nel registro degli indagati: le accuse sono omicidio, lesioni personali e incendio colposi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, i gestori di Le Constellation iscritti nel registro degli indagati: le accuse sono omicidio, lesioni personali e incendio colposi; Indagati Jacques e Jessica Moretti, titolari del «Le Constellation» a Crans-Montana: il nodo licenza, le falle nei lavori e l'antincendio che non ha funzionato; Perchè i gestori de Le Constellation non sono stati arrestati. Identificate tutte le 40 vittime; Crans-Montana, Le Constellation non aveva licenza per locali da ballo. Crans-Montana, il gestore de Le Constellation voleva ampliare il bar e accogliere più clienti: il giallo delle autorizzazioni - I gestori del locale Le Constellation, teatro della dramma di Capodanno a Crans- msn.com

Crans Montana: i gestori volevano ampliare Le Constellation - Montana (Vallese), avevano inoltrato alla fine del 2025 una richiesta di permesso per ingrandire la veranda coperta, che ... ansa.it

Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero? - La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha spiegato che non ci sono i termini per arrestare Jacques e Jessica Moretti perché non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano e ... tg24.sky.it

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

