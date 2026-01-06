Crans Montana Loredana Lecciso e la rivelazione sul figlio Bido e Le Constellation

Crans Montana, Loredana Lecciso e le recenti rivelazioni su Bido e Le Constellation sono al centro di un approfondimento che cerca di fare chiarezza sulle vicende ancora in corso. La tragedia che ha coinvolto questa località svizzera continua a suscitare riflessioni, intrecciando storie di vita e di dolore che meritano attenzione e rispetto.

La tragedia di Crans-Montana continua a riverberarsi ben oltre i confini svizzeri, intrecciandosi con storie che solo per un caso non si sono trasformate in lutti personali. Tra queste c’è anche quella che riguarda Bido Carrisi, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, che avrebbe dovuto trascorrere la notte di Capodanno proprio a Le Constellation, il locale devastato dall’incendio in cui sono morti 40 giovani, tra cui 6 italiani. A raccontarlo è la stessa Loredana Lecciso in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno-Puglia. Il racconto parte da giorni difficili, vissuti dalla showgirl prima ancora di prendere piena consapevolezza di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a festeggiare Capodanno" Leggi anche: Loredana Lecciso: "Mio figlio doveva essere a Crans-Montana a Capodanno". E rivela il motivo del malore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tragedia in Svizzera, il post di Loredana Lecciso: «Che dolore profondo. Crans-Montana è un luogo del cuore, nostro figlio si è diplomato lì»; Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido doveva essere a Crans-Montana, il ritorno all'ultimo a Cellino lo ha salvato. I miei malori dovuti allo stress»; Loredana Lecciso, malore in stazione Centrale a Milano: «Grazie alla polizia che mi ha aiutato». La dolce dedica di Al Bano in tv; Malore per Loredana Lecciso verso Domenica In. Strage di Crans-Montana, il brivido di Loredana Lecciso: «Mio figlio Bido vivo per miracolo». Al Bano: «Cellino lo ha salvato» - Montana, dove un incendio nel locale "Le Constellation" ha spezzato la vita di quaranta giovani, ha sfiorato da vicino la famiglia di Al Bano Carrisi ... msn.com

Figlio di Al Bano e Loredana Lecciso frequentava Le Constellation con la fidanzata: “Doveva essere lì a Capodanno” - Carrisi conosciuto come Bido, figlio minore di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno a Crans Montana, città d'origine ... fanpage.it

Al Bano e Lecciso, il figlio Bido a Capodanno doveva essere al bar di Crans-Montana. Loredana: «Ha cambiato idea all'ultimo» - Quando un cambio di programma, una decisione dell'ultimo minuto, un ripensamento può salvarti la vita. msn.com

Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di Crans-Montana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe - facebook.com facebook

I proprietari del locale protagonista della tragica strage di Crans-Montana non vogliono parlare e allontanano chiunque cerchi dei chiarimenti sull'accaduto. #DentrolaNotizia x.com

