Crans Meloni in visita al Niguarda

La premier Meloni ha visitato l’ospedale Niguarda di Milano prima di partire per Parigi, dove parteciperà al vertice della Coalizione dei Volenterosi. La visita si è concentrata sui giovani feriti nell’incidente di Crans-Montana, offrendo supporto e vicinanza. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative istituzionali e di solidarietà promosse dal governo.

14.53 Prima di recarsi a Parigi, dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, la premier Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha fatto tappa a Milano per fare visita, all'ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Meloni si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. La premier ha ringraziato medici e infermieri.

Giorgia Meloni visita i feriti al Niguarda di Milano - Nel corso della visita alle vittime, Meloni ha anche voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti. ticinonews.ch

Dal 2020 nessun controllo sul locale. Meloni visita i feriti al Niguarda - Dopo l’incendio che ha devastato Le Constellation, il Consiglio comunale annuncia verifiche straordinarie su tutti gli esercizi pubblici ... msn.com

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE

Strage Crans-Montana, la decisione di Giorgia Meloni è appena arrivata - facebook.com facebook

Macron e Mattarella invitati a Crans-Montana. Meloni ai partiti: “Una commemorazione a Roma” x.com

