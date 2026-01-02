Tragedia di Crans-Montana Attilio Fontana visita i ricoverati al Niguarda | Fatto incredibile e inaccettabile

L’incidente di Crans-Montana ha suscitato grande preoccupazione. Attilio Fontana ha visitato i ricoverati al Niguarda, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza. È fondamentale riflettere sull’accaduto per garantire maggiori controlli e prevenire future tragedie, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei cittadini.

Milano, 2 gennaio 2026 – "E' incredibile. Una cosa assolutamente inaccettabile e che ci deve far riflettere molto: per il futuro credo sia necessario porre ancora più attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza. Non si può accettare che ci sia anche la più piccola manchevolezza". Crans-Montana, Fontana: "Risposta sanità lombarda di altissimo livello" Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana parlando con i giornalisti dopo aver fatto visita ai giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana e ricoverati all' ospedale Niguarda di Milano. "Mi sembra che la risposta che il Niguarda e la sanità lombarda hanno dato sia di grandissimo livello, ci fa piacere in questo momento drammatico metterci a disposizione di questi ragazzi, che hanno vissuto un'esperienza che è incredibile e inaccettabile.

