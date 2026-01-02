Tragedia di Crans-Montana Attilio Fontana in visita al Niguarda | Fatto incredibile e inaccettabile

Il 2 gennaio 2026, Attilio Fontana ha visitato il Niguarda di Milano in seguito alla tragedia di Crans-Montana. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza per evitare eventi simili in futuro. Un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di interventi concreti per garantire la tutela dei cittadini e prevenire rischi potenziali.

Milano, 2 gennaio 2026 – “E’ incredibile. Una cosa assolutamente inaccettabile e che ci deve far riflettere molto: per il futuro credo sia necessario porre ancora più attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza. Non si può accettare che ci sia anche la più piccola manchevolezza". Crans-Montana, Fontana: "Risposta sanità lombarda di altissimo livello" Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana parlando con i giornalisti dopo aver fatto visita ai giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana e ricoverati all' ospedale Niguarda di Milano. "Mi sembra che la risposta che il Niguarda e la sanità lombarda hanno dato sia di grandissimo livello, ci fa piacere in questo momento drammatico metterci a disposizione di questi ragazzi, che hanno vissuto un’esperienza che è incredibile e inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia di Crans-Montana, Attilio Fontana in visita al Niguarda: “Fatto incredibile e inaccettabile" Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, Attilio Fontana visita i ricoverati al Niguarda: “Fatto incredibile e inaccettabile" Leggi anche: Tragedia a Crans Montana, il Niguarda accoglie i primi feriti italiani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, Fontana: Lombardia vicina a famiglie delle vittime; Fontana: «Dalla Lombardia totale disponibilità a sostenere l’emergenza a Crans-Montana»; Esplosione a Crans Montana: 47 vittime, 112 feriti; Tragedia di Crans-Montana, tre giovani italiani trasferiti al Niguarda di Milano. Bertolaso: Ustioni sul 40% del corpo. Tragedia di Crans-Montana, Attilio Fontana visita i ricoverati al Niguarda: “Fatto incredibile e inaccettabile" - Il governatore lombardo all’ospedale milanese specializzato nei grandi ustionati: “La sanità lombarda ha garantito e continuerà a garantire supporto con grande senso di responsabilità e di solidarietà ... ilgiorno.it

Tragedia Crans-Montana, Fontana "Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza" - Una cosa assolutamente inaccettabile e che ci deve far riflettere molto: per il futuro credo sia ... stream24.ilsole24ore.com

Tragedia Crans-Montana: il presidente della Lombardia Fontana , «Risposta sanità lombarda di altissimo livello» - Il governatore ha ringraziato anche Areu, che ha messo a disposizione gli elicotteri e le equipe per il trasporto in Italia dei feriti, e gli psicologi che affiancano le famiglie delle persone coinvol ... varesenews.it

Tragedia Crans-Montana, Fontana Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza

Tragedia di Crans-Montana, Israele invia team specializzato nel riconoscimento di vittime di incendi x.com

Tragedia a Crans-Montana, il messaggio di vicinanza di Gualtieri: «Roma è accanto alle famiglie colpite» https://www.lacapitale.it/articolo/tragedia-a-crans-montana-il-messaggio-di-vicinanza-di-gualtieri-roma-%C3%A8-accanto-alle-famiglie-colpite - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.