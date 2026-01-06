Corteo pro Maduro a Napoli Nappi Lega | le solite anime belle della sinistra in piazza per difendere oppressori

A Napoli si è svolto un corteo pro Maduro, organizzato da gruppi di sinistra. Nappi, esponente della Lega, ha commentato l’evento, sottolineando come si tratti delle “solite anime belle” che difendono un regime oppressivo. La manifestazione ha suscitato discussioni sulla politica estera e sulla solidarietà verso i venezuelani in fuga, evidenziando le diverse posizioni sul sostegno a regimi autoritari e alle popolazioni in difficoltà.

Il dirigente leghista critica la manifestazione pro-Maduro nel capoluogo campano e ribadisce solidarietà ai venezuelani in fuga dal regime.. "Mentre a Caracas e nel resto del mondo, i cittadini festeggiano, spiace davvero che anche a Napoli il solito gruppo di 'anime belle' della sinistra scenda in piazza a difesa di Maduro. Ci scusiamo coi giovani venezuelani che risiedono nella nostra città per questa manifestazione che nulla ha a che vedere con il sentimento di democrazia del nostro popolo. E soprattutto con le sofferenze inflitte ai venezuelani da una dittatura che non ha risparmiato morte, miseria, dolore, che ha perseguitato dissidenti e incarcerato oppositori politici, costringendo 8 milioni di cittadini del Paese sudamericano a lasciare la loro terra per cercare asilo nel mondo".

