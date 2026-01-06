Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile | successo a Udine in diretta su Assalto TV Cina vince la gara a squadre

La 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile si è conclusa a Udine, con la diretta su Assalto TV. La Cina ha conquistato la vittoria a squadre, mentre l’Italia si è classificata nona. L’evento ha ricevuto feedback positivi per l’organizzazione, confermando l’importanza del torneo nel panorama giovanile della scherma.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la 20ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine, trasmessa in diretta su Assalto – La TV della Scherma: successo della Cina nella gara a squadre, Italia nona e organizzazione promossa a pieni voti. Si è conclusa nel segno del grande successo sportivo.

