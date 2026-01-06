Contributi per parrucche ai pazienti oncologici la Regione | Nessun ritardo sui bandi dal Pd polemiche strumentali

La Regione comunica che i bandi per i contributi alle parrucche per i pazienti oncologici saranno pubblicati nei prossimi giorni senza ritardi. La Provincia respinge le polemiche del Pd, definendole strumentali e prive di fondamento, e conferma l’impegno a supportare le esigenze dei pazienti con tempestività e chiarezza.

Nessun ritardo: gli avvisi per ottenere i contributi saranno pubblicati nei prossimi giorni. Quelli del Pd sono "strali tanto sgradevoli quanto strumentali". A riferirlo, replicando alla critica sollevata in merito ai bandi Asl per l'erogazione dei contributi utili ai pazienti oncologici sia per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Contributi per parrucche ai pazienti oncologici, la Regione: "Nessun ritardo sui bandi, dal Pd polemiche strumentali"

Fondi a disposizione, ma niente bandi Asl per le "parrucche" dei malati oncologici: la denuncia Pd - Nel 2024 uscirono solo a fine anno, sottolineano Blasioli e Di Stafano, nel 2025 non sarebbero proprio stati pubblicati nonostante i 150mila euro siano a disposizione da oltre un anno. ilpescara.it

Parrucche oncologiche Abruzzo, Verì e Santangelo: “Bandi Asl in arrivo” - “Non c’è alcun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi regionali destinati all’acquisto delle parrucche oncologiche ... laquilablog.it

“Non c’è alcun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi regionali destinati all’acquisto delle parrucche oncologiche e alla dermopigmentazione. E già nei prossimi giorni gli avvisi saranno pubblicati”. Lo sottolineano l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e l’as - facebook.com facebook

