Contributi per parrucche oncologiche la Regione | Nessun ritardo nei bandi pubblicazioni imminenti

La Regione conferma che non ci sono ritardi nei bandi delle ASL per i contributi destinati all’acquisto di parrucche oncologiche e alla dermopigmentazione. Gli avvisi saranno pubblicati nei prossimi giorni, garantendo così il tempestivo accesso ai sostegni per i cittadini interessati. Questa iniziativa mira a supportare le persone colpite da patologie oncologiche attraverso procedure trasparenti e puntuali.

"Nessun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi destinati all'acquisto di parrucche oncologiche e alla dermopigmentazione: gli avvisi saranno pubblicati nei prossimi giorni". Lo affermano con fermezza l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e l'assessore alle Politiche sociali, Roberto.

Parrucche oncologiche Abruzzo, Verì e Santangelo: “Bandi Asl in arrivo” - “Non c’è alcun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi regionali destinati all’acquisto delle parrucche oncologiche ... laquilablog.it

SANITA’ E PARRUCCHE ONCOLOGICHE. VERI’: BANDI ASL IN PUBBLICAZIONE - PESCARA – “Non c’è alcun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi regionali destinati all’acquisto delle parrucche oncologiche e alla dermopigmentazione. reteabruzzo.com

“Non c’è alcun ritardo nei bandi delle Asl per i contributi regionali destinati all’acquisto delle parrucche oncologiche e alla dermopigmentazione. E già nei prossimi giorni gli avvisi saranno pubblicati”. Lo sottolineano l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e l’as - facebook.com facebook

