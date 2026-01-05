Il Pd denuncia la mancanza di bandi Asl per i fondi di 150mila euro destinati ai malati oncologici, destinati all'acquisto di parrucche e trattamenti di dermopigmentazione. Sebbene i fondi siano stati stanziati ormai da un anno, non risultano ancora bandi aperti per attuarli nel 2025, sollevando preoccupazioni sulla mancata erogazione di sostegni concreti a chi ne ha bisogno.

I 150mila euro sono stati stanziati da un anno, ma dei bandi Asl 2025 per erogarli e contribuire all'acquisto di parrucche e ai trattamenti per la dermopigmentazione per i malati oncologici, traccia non ve ne sarebbe. A denunciarlo sono il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e.

Parrucche per i malati oncologici: in Abruzzo bandi fermi, la denuncia di Blasioli e Di Stefano; Fondi per parrucche per pazienti oncologici: Mancano i bandi delle Asl.

Fondi a disposizione, ma niente bandi Asl per le "parrucche" dei malati oncologici: la denuncia Pd - Nel 2024 uscirono solo a fine anno, sottolineano Blasioli e Di Stafano, nel 2025 non sarebbero proprio stati pubblicati nonostante i 150mila euro siano a disposizione da oltre un anno.

