Conte versus la malasorte | più il destino si accanisce più lui è bravo a inventare l’espediente geniale per rimediare

Nella prima giornata del campionato 2025-26, Conte si distingue ancora per la sua capacità di trovare soluzioni innovative di fronte alle difficoltà. Nonostante le avversità, dimostra come il talento e la strategia possano fare la differenza, confermando la sua reputazione di allenatore capace di reinventarsi e superare ogni ostacolo. Un commento sobrio su una partita che apre la stagione con segnali di continuità e determinazione.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 17° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Prima partita dell'anno. Prima vittoria. Il Napoli si conferma la macchina perfetta ricostruita dopo il tonfo di Udine. Dominio e determinazione. È il nuovo "contismo", bellezza. Al diavolo il passato dal gioco brutto ma concreto. Quello dei baricentri bassi, delle tattiche attendistiche, del contropiede rapido. Al diavolo. Forte di una condizione atletica sfavillante, il Feroce Salentino si inventa il metodo perfetto per i giocatori che ha a disposizione.

