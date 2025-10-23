Uccisa a coltellate a Milano dall' ex il video dell' agguato | lei cerca di evitarlo lui la raggiunge e si accanisce

La telecamera del caseggiato ha ripreso l'aggressione: l'ex marito infierisce, due persone intervengono, la vittima si allontana per poi cadere a terra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Uccisa a coltellate a Milano dall'ex, il video dell'agguato: lei cerca di evitarlo, lui la raggiunge e si accanisce

Ancora una donna massacrata a coltellate e uccisa dall'ex marito. L'assassino era appostato da un mese sotto casa. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate | L'ultimo messaggio su Soncin inviato all'ex: "È matto, che faccio?" | La madre: "Quel mostro deve pagare" #pamelagenini #17ottobre #femminicidio #Milano - X Vai su X

Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno: la telecamera immortala gli ultimi istanti e le coltellate - Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno a Milano: le parole dell’interrogatorio e le immagini che raccontano gli ultimi istanti di vita. Riporta notizie.it

Procuratore Milano, Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate - E' stata colpita con 14 coltellate e con "particolare accanimento al volto" Luciana Ronchi, la 62enne uccisa ieri a Milano dall'ex compagno Luigi Morcaldi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato ... Secondo ansa.it

Uccisa a coltellate a Milano, l'ex compagno: "Sono un assassino e un fallito" - L'uomo, 64 anni, davanti ai pm di Milano Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia e agli investigatori della Polizia Locale, ha confessato l'omicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa a coltell ... Secondo tg24.sky.it