Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol per commentare Napoli -Inter. Le parole di Cassano. «L’Inter ha disputato un primo tempo eccezionale a Napoli, non meritava di trovarsi in svantaggio. Tuttavia, dopo il 2-1, la ripresa dei nerazzurri è stata davvero deludente. Il Napoli ha trovato tre gol nonostante le difficoltà». « Conte ha avuto un’idea geniale: ha schierato due mancini in difesa, con Buongiorno a sinistra e Juan Jesus a destra. Il brasiliano, mancino naturale, spesso sottovalutato, ha giocato una partita straordinaria da centrale destro. Inoltre, ha provato Neres come centravanti, una mossa che non mi sarei mai aspettato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cassano: «Conte è troppo più bravo. Ai suoi ha tritato il cervello, ha battuto l'Inter senza cinque titolari»