Concerto dell’Epifania

Alle ore 18.15 all’Abbadia di Fiastra si svolgerà il tradizionale Concerto dell’Epifania, organizzato dalla Abbey Chamber Orchestra sotto la direzione del maestro Licio Cernetti. L’evento propone un repertorio che spazia dal periodo Barocco al tardo Ottocento, offrendo un’occasione per ascoltare musica classica in un contesto storico e suggestivo. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati e agli amanti della musica.

Oggi, alle 18.15 all'Abbadia di Fiastra, andrà in scena il tradizionale della Abbey Chamber Orchestra, diretta dal maestro Licio Cernetti, che eseguirà musiche dal periodo Barocco al tardo Ottocento. Il programma è articolato con brani originali del Seicento e Settecento e forme di danza del tardo Ottocento. Aprirà la serata Air on the G String (aria sulla quarta corda) secondo movimento della Suite Orchestrale n. 3 in Re Maggiore Bwv 1068 di Joan Sebastian Bach. Seguirà il Concerto n. 5 Bwv 1056 in Fa minore per clavicembalo e orchestra (solista il maestro Sauro Argalia) composto nel 1738 a Lipsia nei movimenti (Allegro moderato- Largo- Presto).

