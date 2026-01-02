Volturara concerto dell' Epifania e accoglienza dei nuovi nati

Nel giorno dell’Epifania, la comunità di Volturara Irpina si riunisce per celebrare l’arrivo della nuova vita e condividere un momento di solidarietà. L’evento prevede un concerto e un’occasione di accoglienza per i bambini nati nel 2025, sottolineando il senso di speranza e continuità che caratterizza questa giornata. Un momento di incontro e di speranza per tutta la comunità locale.

Nel giorno dell’Epifania, simbolo di luce e speranza, la comunità di Volturara Irpina si riunirà per celebrare e accogliere con gioia i bambini nati nel 2025. L’appuntamento è fissato per martedì 6 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa Madre, dove famiglie e cittadini condivideranno un momento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Volturara, concerto dell'Epifania e accoglienza dei nuovi nati Leggi anche: Concerto dell'Epifania nella chiesa di San Paolo apostolo Leggi anche: Avellino, Concerto dell’Epifania al Santuario del SS. Rosario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Concerto Epifania, da Napoli il 6 gennaio su Rai1 - La 29/a edizione del Concerto dell'Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, andrà in onda sabato 6 gennaio su Rai1, subito dopo la Lotteria Italia, con la regia di Barbara ... ansa.it Concerto Epifania, boom di ascolti - Boom di ascolti per la 28esima edizione del Concerto dell’Epifania: notevole, in termini di ascolti tv, il risultato conseguito dallo spettacolo andato in onda dal Teatro Mediterraneo di Napoli, che, ... ilmattino.it Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita e grande partecipazione emotiva del pubblico per il concerto "Qualcuno sulla Terra", scritto ed interpretato da , accompagnato dal gruppo “ ” con la partecipazione straordinari - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.