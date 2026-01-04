Concerto dell’Epifania da Napoli la 31esima edizione 

Il 6 gennaio torna il tradizionale Concerto dell’Epifania, giunto alla sua 31ª edizione, trasmesso su Rai 1 in seconda serata. L’evento si svolge al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli e vede la conduzione di Arianna Ciampoli, con la partecipazione di Pino Strabioli. Un appuntamento consolidato che rappresenta un momento di musica e cultura per la festività dell’Epifania.

Torna, martedì 6 gennaio, in seconda serata su Rai 1, con la conduzione di Arianna Ciampoli e con la partecipazione di Pino Strabioli, il tradizionale Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. La 31ª edizione, il cui simbolo è una spiga di grano, trova ispirazione nel Messaggio del Santo Padre per l’annuale Giornata Mondiale della Pace, con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra “verso una pace disarmata e disarmante”. E il Grano della Pace ricorda, infatti, come una delle istantanee più potenti dell’efferatezza e della disumanità di ogni guerra è proprio nelle fila interminabili di persone inermi che, al confine tra il continuare a vivere e l’iniziare a morire, gridano la loro fame di cibo e di aria, di acqua e di mare, di pace e di terra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

