Con i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria l’Epifania è più dolce per i bambini della Pediatria

Il 6 gennaio, al Policlinico di Modena, la Befana ha portato un momento di gioia ai bambini della Pediatria, questa volta accompagnata dalla neve. In collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria, l’evento ha reso più speciale l’Epifania per i piccoli degenti, portando un sorriso e un po’ di magia in un giorno tradizionalmente dedicato alle festività.

Al Policlinico di Modena anche quest'anno è arrivata la visita della Befana nel giorno del 6 gennaio, stavolta accompagnata dalla neve. Anzi, sono state ben due le "vecchiette" ad arrivare nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. La prima è stata accompagnata.

