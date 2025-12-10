La Polizia Penitenziaria porta il Natale in Pediatria | prime donazioni ai piccoli pazienti del Policlinico

Modenatoday.it | 10 dic 2025

La Polizia Penitenziaria inaugura le donazioni natalizie al Policlinico di Modena, portando solidarietà e conforto ai piccoli pazienti della Pediatria. Un gesto di vicinanza che coinvolge enti, associazioni e cittadini, contribuendo a rendere il periodo natalizio più speciale per i bambini in cura.

È iniziata oggi, mercoledì 10 dicembre, con un gesto di grande vicinanza e sensibilità, la serie di donazioni natalizie dedicate ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena, a cura di enti, associazioni e cittadini benefattori. Una delegazione della Polizia Penitenziaria di Modena ha infatti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

