La Polizia Penitenziaria porta il Natale in Pediatria | prime donazioni ai piccoli pazienti del Policlinico
La Polizia Penitenziaria inaugura le donazioni natalizie al Policlinico di Modena, portando solidarietà e conforto ai piccoli pazienti della Pediatria. Un gesto di vicinanza che coinvolge enti, associazioni e cittadini, contribuendo a rendere il periodo natalizio più speciale per i bambini in cura.
È iniziata oggi, mercoledì 10 dicembre, con un gesto di grande vicinanza e sensibilità, la serie di donazioni natalizie dedicate ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena, a cura di enti, associazioni e cittadini benefattori. Una delegazione della Polizia Penitenziaria di Modena ha infatti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
Sovraffollamento carceri la promessa e garanzia di La Russa | Entro Natale il decreto… - Zazoom Social News
Natale sorvegliato speciale. Task force della polizia locale contro sbandati e vandali - In piazza Tre Martiri per tutta la durata delle feste arriva l’ufficio mobile operativo. msn.com scrive
Natale in musica per gli agenti di polizia penitenziaria del Lorusso e Cotugno - Alla Gospel House di Venaria il “Prisons Tour Plus” il 6 dicembre Un Natale diverso, fatto di musica, gratitudine e comunità. Come scrive msn.com
BUONGIORNO POLIZIA PENITENZIARIA . . #PoliziaPenitenziaria #Penitenziaria #BuongiornoPoliziaPenitenziaria Vai su Facebook
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Se il fascismo non è un'opinione, l'antifascismo non può essere un clichè ilfoglio.it
Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto notizieaudaci.it
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile dilei.it
PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 game-experience.it