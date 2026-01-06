Con Checco Zalone la Sala Gigli fa il tutto esaurito

La Sala Gigli di Recanati ha registrato un afflusso record durante il Natale, grazie alla proiezione del film

Un Natale da record per la Sala Gigli di Recanati, che con il film " Buen Camino " di Checco Zalone ha registrato numeri da grande cinema. Dal giorno di Natale in poi, migliaia di spettatori hanno affollato tutte le proiezioni: la sala, che dispone di 100 posti, è risultata sempre al completo, tanto da rendere necessaria la prenotazione per assicurarsi un posto. A fare il bilancio è Giuseppe Arminise, gestore della struttura: "Più di così non si poteva. Le presenze complessive sono state di diverse migliaia di spettatori". Un risultato che conferma la bontà della nuova formula di programmazione quotidiana, introdotta con la riapertura della sala lo scorso ottobre, che prevede proiezioni sette giorni su sette e che ha già avviato anche campagne promozionale nelle scuole per abituare i giovani a questo tipo di spettacolo.

