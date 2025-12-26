Checco Zalone fa il boom in sala a Natale | 5,6 milioni di euro di incassi al debutto di Buen Camino

Debutto travolgente per Checco Zalone. Nel primo giorno di programmazione di Buen camino, diretto da Gennaro Nunziante, il comico pugliese ha portato al cinema oltre 680mila spettatori incassando ben 5,614 milioni di euro, il miglior risultato di giornata registrato in Italia nel periodo natalizio. A certificarlo sono i dati Cinetel. Il film è uscito ieri 25 dicembre al cinema e ora si piazza nettamente al primo posto della classifica, lasciandosi alle spalle anche Avatar, secondo con 868 mila euro e circa 88 mila biglietti venduti nel giorno di Natale. Il kolossal di James Cameron, però, è in sala dal 17 dicembre e ha finora raggiunto un incasso complessivo di 10,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online

