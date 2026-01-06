Comunisti vi stermineremo bufera sul coordinatore di Fratelli d' Italia
Una recente dichiarazione del segretario di Fratelli d’Italia di Empoli, Isacco Cantini, ha suscitato polemiche in seguito a commenti ritenuti offensivi. La frase “Comunisti vi stermineremo” ha generato reazioni di condanna e preoccupazione, evidenziando le tensioni politiche in atto. Si apre un dibattito sulla comunicazione dei rappresentanti politici e sui limiti del linguaggio pubblico nel contesto attuale.
