Comunisti vi stermineremo bufera sul coordinatore di Fratelli d' Italia

Una recente dichiarazione del segretario di Fratelli d’Italia di Empoli, Isacco Cantini, ha suscitato polemiche in seguito a commenti ritenuti offensivi. La frase “Comunisti vi stermineremo” ha generato reazioni di condanna e preoccupazione, evidenziando le tensioni politiche in atto. Si apre un dibattito sulla comunicazione dei rappresentanti politici e sui limiti del linguaggio pubblico nel contesto attuale.

Cantini (FdI) e il post sui comunisti da “sterminare”. Bufera politica con richiesta di dimissioni - "Un presidio indetto dai pacifisti a Empoli viene definito come una manifestazione dei “soliti comunisti di sta cippa“, con ... msn.com

Toscana: Avs, 'post coordinatore Fdi Empoli 'comunisti vi stermineremo', Meloni condanni' - “E’ un episodio aberrante perché incita alla violenza, non ci bastano le dimissioni del coordinatore di FdI di Empoli, Isacco Cantini, che ha scritto quelle ignobili frasi s ... lanuovasardegna.it

“Comunisti, vi stermineremo”: il post del coordinatore di FdI a Empoli sul Venezuela. Poi le scuse x.com

Il coordinatore di FdI Isacco Cantini, il paladino della democrazia che sogna di "sterminare" i comunisti anche in Italia! Perché protestare per il Venezuela è un crimine, ma minacciare di genocidio è solo "buon senso patriottico". Ci mancava il cugino bello di D - facebook.com facebook

