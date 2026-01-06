Polemiche contro il post del coordinatore Fdi di Empoli Isacco Cantini | Comunisti prima o poi vi stermineremo anche in Italia

Le dichiarazioni di Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia a Empoli, hanno suscitato polemiche. In un commento su un post riguardante un presidio per la pace, Cantini ha scritto:

EMPOLI – “Sono oscene le parole pronunciate da Isacco Cantini, coordinatore empolese di Fratelli d’Italia, che sotto un post relativo a un presidio per la Pace a Empoli ha scritto: I soliti comunisti di sta cippa, prima o poi vi stermineremo anche in Italia “. Questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Iacopo Melio. “Il tema della pace – spiega – non dovrebbe avere colore politico ma l’uso del termine sterminare dimostra ancora una volta l’incapacità di una certa destra di stare dalla parte dei diritti e dell’umanità. Cantini farebbe bene a dimettersi dal ruolo che ricopre, invece di continuare ad attaccare con toni violenti e offensivi “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: “Comunisti vi stermineremo anche in Italia”: coordinatore FdI se la prende con le proteste per il Venezuela

Leggi anche: FdI contro il manifesto: "La dignità della nazione", comunisti spianati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cantini (FdI) e il post sui comunisti: Parole violente. E lui si scusa; “Comunisti, vi stermineremo”: il post del coordinatore di FdI a Empoli sul Venezuela. Poi le scuse; Comunisti, vi stermineremo: il post del coordinatore di FdI a Empoli sul Venezuela. Poi le scuse; Consigliere comunale difende Hannoun sui social: «Solidarietà al popolo palestinese trattata come un crimine». FdI chiede la revoca....

Post con la Fiamma, polemica contro il vicedirettore di Rai Sport - Questa volta nel mirino dell'opposizione è finito il vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, per aver pubblicato un ... ansa.it