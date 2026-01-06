La commemorazione di Piersanti Mattarella rappresenta un momento di riflessione sulla strada della legalità in Sicilia. Schifani sottolinea come la sua figura continui a essere un esempio di impegno per una regione libera dalla mafia, promuovendo valori di etica pubblica e riscatto morale. Un ricordo che invita a mantenere vivi questi principi nel cammino verso un futuro più giusto e trasparente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un esempio che continua a parlare alla Sicilia. Piersanti Mattarella resta ancora oggi una figura centrale per chi crede in una politica fondata su legalità, etica pubblica e riscatto morale della Sicilia. A sottolinearlo è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto a Palermo in occasione della commemorazione dell’anniversario dell’uccisione dell’ex presidente della Regione, assassinato il 6 gennaio 1980. Secondo Schifani, il valore dell’esperienza politica di Mattarella risiede soprattutto nel coraggio dimostrato nel contrastare le infiltrazioni mafiose e nella coerenza morale con cui ha svolto il suo incarico istituzionale, lasciando un’eredità che continua a ispirare le istituzioni e i cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Commemorazione Piersanti Mattarella, Schifani: “Esempio per una Sicilia libera dalla mafia”

Leggi anche: Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia 46 anni fa: perché il 2026 sarà l’anno della svolta nelle indagini

Leggi anche: Assostampa Sicilia, Pippo Fava esempio di giornalismo libero: oggi la commemorazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Piersanti Mattarella: il sei gennaio commemorazione al cimitero di Castellammare del Golfo; 46 anni dall'omicidio di Piersanti Mattarella a Palermo: le iniziative.

Commemorazione Piersanti Mattarella, Schifani: “Punto di riferimento essenziale per chi crede nella buona politica” - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani presente stamattina a Palermo alla commemorazione dell'anniversario del barbaro assassinio di Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980. ilsicilia.it