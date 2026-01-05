Assostampa Sicilia Pippo Fava esempio di giornalismo libero | oggi la commemorazione

In occasione del 42º anniversario dell’assassinio di Pippo Fava, giornalista e fondatore de 'I Siciliani', Assostampa Sicilia e la sezione etnea ricordano il suo impegno per un giornalismo libero, rigoroso e coraggioso. Fava rappresenta un esempio di integrità professionale e dedizione alla verità, simbolo di resistenza contro ogni forma di intimidazione e oppressione. La commemorazione sottolinea l’importanza di preservare i valori della libertà di informazione.

Catania ricorda Pippo Fava: 42 anni fa l’omicidio del giornalista per mano della mafia - Oggi la commemorazione davanti alla lapide: «Il suo giornalismo libero resta una lezione attuale» ... msn.com

Giornalisti, oggi anniversario dell’uccisione mafiosa di Pippo Fava - Giornalista, scrittore e fondatore de “I Siciliani”, fu ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. livesicilia.it

Il cordoglio di Assostampa Sicilia per la scomparsa di Corrado Maiorca Il giornalismo siciliano apre il 2026 con una notizia che ha profondamente colpito il mondo dell’informazione: l’improvvisa scomparsa di Corrado Maiorca, 65 anni, già segretario di Assost - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.