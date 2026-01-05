Assostampa Sicilia Pippo Fava esempio di giornalismo libero | oggi la commemorazione
In occasione del 42º anniversario dell’assassinio di Pippo Fava, giornalista e fondatore de 'I Siciliani', Assostampa Sicilia e la sezione etnea ricordano il suo impegno per un giornalismo libero, rigoroso e coraggioso. Fava rappresenta un esempio di integrità professionale e dedizione alla verità, simbolo di resistenza contro ogni forma di intimidazione e oppressione. La commemorazione sottolinea l’importanza di preservare i valori della libertà di informazione.
Nel 42esimo anniversario dell'assassinio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de 'I Siciliani', ucciso dalla mafia in città il 5 gennaio 1984, Assostampa Sicilia e la sezione provinciale etnea ricordano Fava "come esempio di giornalismo libero, rigoroso e coraggioso, capace di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
