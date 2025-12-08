Inter Liverpool non solo Salah | anche Chiesa fuori dai convocati! L’ex Juve tenta il recupero in extremis per domani?

Sarà una sfida decisiva tra Inter e Liverpool, ma tra i protagonisti assenti spiccano Mo Salah e Federico Chiesa. Quest'ultimo, ex Juventus, cerca di recuperare in extremis per essere presente in vista della partita. Ecco le ultime novità sulle condizioni dei giocatori e le possibili implicazioni per la gara.

Inter News 24 Le condizioni. La marcia di avvicinamento alla supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool si trasforma in un vero e proprio psicodramma sportivo per la formazione inglese. Alla vigilia del match di San Siro, Arne Slot, il tecnico olandese chiamato a raccogliere la pesante eredità di Klopp, si ritrova a dover gestire un’emergenza offensiva senza precedenti. La lista dei convocati dei Reds certifica tre assenze pesantissime che rischiano di stravolgere gli equilibri della gara contro i nerazzurri guidati da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, non solo Salah: anche Chiesa fuori dai convocati! L’ex Juve tenta il recupero in extremis per domani?

