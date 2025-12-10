Il Nobel per la pace consegnato per procura all’oppositrice venezuelana Machado

Il 10 dicembre, il premio Nobel per la pace è stato assegnato all’oppositrice venezuelana María Corina Machado, che si trova in clandestinità nel suo paese. La cerimonia si è svolta a Oslo, dove il premio è stato consegnato alla figlia di Machado, simbolo della lotta per la democrazia in Venezuela.

