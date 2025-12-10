Il Nobel per la pace consegnato per procura all’oppositrice venezuelana Machado
Il 10 dicembre, il premio Nobel per la pace è stato assegnato all’oppositrice venezuelana María Corina Machado, che si trova in clandestinità nel suo paese. La cerimonia si è svolta a Oslo, dove il premio è stato consegnato alla figlia di Machado, simbolo della lotta per la democrazia in Venezuela.
Il 10 dicembre il premio Nobel per la pace assegnato all’oppositrice venezuelana María Corina Machado, costretta alla clandestinità nel suo paese, è stato consegnato alla figlia a Oslo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Nobel per la pace consegnato per procura - Il riconoscimento attribuito alla venezuelana Maria Corina Machado è stato ritirato a Oslo dalla figlia - Lo riporta rsi.ch
Maria Corina Machado assente alla cerimonia del Nobel per la Pace: il suo messaggio audio al Comitato Vai su Facebook
La Nobel per la Pace Machado è riuscita a fuggire dal Venezuela. Ma a ritirare il riconoscimento al posto suo, a Oslo, è la figlia Vai su X
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com