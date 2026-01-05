Recenti sviluppi negli scenari politici venezuelani indicano un possibile cambio di orientamento da parte di Donald Trump, che avrebbe voltato le spalle a María Corina Machado a causa della sua accettazione del Premio Nobel per la Pace. Questa posizione ha suscitato reazioni diverse nell’opposizione venezuelana, soprattutto dopo l’arresto di Nicolás Maduro, lasciando aperto il dibattito sulla leadership futura del Paese.

Donald Trump ha colto di sorpresa l’opposizione venezuelana liquidando pubblicamente la possibilità che María Corina Machado possa guidare il Paese dopo la cattura di Nicolás Maduro. Interpellato sul ruolo futuro della leader antichavista, Trump ha detto che «sarebbe molto difficile» vederla come presidente del Venezuela, sostenendo che non abbia «supporto né rispetto nel Paese». Una motivazione poco chiara non solo perché Machado è la figura centrale dell’opposizione venezuelana, ma anche perché la stessa amministrazione Trump ha riconosciuto la vittoria alle presidenziali del 2024 di Edmundo González Urrutia, il candidato che la leader ha sostenuto dopo essere stata esclusa da un’interdizione imposta dal regime chavista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Venezuela, Trump avrebbe voltato le spalle a Machado perché ha accettato il Nobel per la Pace

Leggi anche: Venezuela, media: «Trump non sostiene Machado perché ha accettato il Nobel». Colombia e Groenlandia rispondono alle minacce: «Adesso basta» – La diretta

Leggi anche: Venezuela, premio Nobel per la Pace Machado invoca l'intervento militare americano, nel frattempo Trump prepara l'attacco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Venezuela, la condanna per narcotraffico e il tradimento: chi è El Pollo, il testimone chiave nel processo a Maduro; L’eredità di Brigitte Bardot, il testamento e il figlio: «Lo portavo dentro come un tumore».

Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it